Trauma contusivo al polpaccio destro. Questo l'infortunio che, secondo quanto raccolto da Gazzetta.it, obbligherà Federico Dimarco a dare forfait per il terzo match della Nazionale italiana a Euro 2024, quello decisivo in chiave qualificazione contro la Croazia di lunedì sera. Dopo la botta subita in occasione del match perso con la Spagna giovedì scorso, stando alla ricostruzione della rosea, la situazione non è migliorata, tanto che ieri il giocatore dell'Inter non si è allenato e si è sottoposto a un accertamento strumentale che ha evidenziato la presenza di un ematoma. L'ex Verona, che oggi ha iniziato le cure del caso, sarà sostituito da uno tra Andrea Cambiaso e Matteo Darmian.

