Con la situazione di Acerbi sempre in bilico non solo per il diverbio con Juan Jesus, ma anche per una carta d'identità che non mente, l'Inter ha da tempo iniziato a guardarsi in giro per cercare un elemento credibile per raccogliere il testimone del centrale di Inzaghi.

Tra i nomi fatti, la Gazzetta dello Sport oggi punta su Mario Hermoso, 28enne dell'Atletico Madrid in scadenza il prossimo giugno. Secondo la rosea, ci sono delle difficoltà grosse per arrivare all'accordo tra il giocatore e il club di Madrid. Il sogno resta Kim, infelice al Bayern, poi resta viva la pista che porta a Mavropanos del West Ham. Ma attenzione a Hermoso.

Per la verità, lo spagnolo è più un centrale di sinistra che non un vero e proprio perno in una difesa a tre, ma per la rosea non ci sono troppe differenze: piede raffinato in 184 centimetri di altezza, i dirigenti di Zhang lo vedono sia centrale che braccetto sinistro e la decisione con cui si muoveranno sarà decisiva in questa partita.

Non mancano gli estimatori all'estero, soprattutto in Premier League, ma la proposta nerazzurra verrà ascoltata con grande interesse: l’appeal dell’Inter è cresciuto negli ultimi tempi e, trattandosi di svincolato, ci sarebbero i margini per uno stipendio secondo le richieste (circa 5 milioni a stagione).