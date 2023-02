Dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia contro l'Atalanta che ha spedito i nerazzurri in semifinale, arrivano altre buone notizie per Simone Inzaghi in vista del derby di domenica. Marcelo Brozovic e Samir Handanovic sono tornati oggi ad allenarsi con i compagni e la convocazione contro il Milan non è un'ipotesi lontana, anzi... Sia il centrocampista che il portiere nerazzurro quasi sicuramente saranno a disposizione del tecnico piacentino per la gara contro i cugini: "Naturalmente il croato partirà dalla panchina - spiega la Gazzetta dello Sport - perché i tre titolari in mezzo al campo resteranno Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan". Ma il suo recupero è fondamentale per consentire ai tre sopraccitati di rifiatare un po' in vista anche degli impegni di Champions all'orizzonte. E l'assenza di impegni infrasettimanali sarà un toccasana per la squadra che potrà "concentrarsi sul rifinire la condizione atletica del gruppo e in particolare di quei giocatori che nel corso della stagione hanno avuto problemi fisici".