Sarà molto probabilmente Joaquin Correa ad affiancare Lautaro Martinez nella trasferta del Franchi contro la Fiorentina. La Gazzetta dello Sport conferma che il Tucu è in vantaggio su Edin Dzeko, nell'ottica di un turnover ragionato che Simone Inzaghi vuole applicare anche in prospettiva dell'impegno di Champions League di mercoledì, quando, col Viktoria Plzen a San Siro, i nerazzurri avranno il match point per gli ottavi di finale di Champions League. Un traguardo importante anche e soprattutto per quel che riguarda l'aspetto economico: "Tra Dzeko e Correa in questo momento è il bosniaco il più in forma, quello che dà le maggiori garanzie. Con Romelu Lukaku rimasto alla Pinetina ad allenarsi perché ancora alla ricerca di una condizione fisica accettabile, Inzaghi deve guardare anche alle prossime gare. In particolare a quella di mercoledì contro il Viktoria Plzen: in caso di vittoria con i boemi la qualificazione agli ottavi di Champions League sarebbe matematica e con questa arriverebbero anche 9,6 milioni dalla Uefa più l'aumento della fetta di market pool (600.000 euro) e un incasso presumibilmente da 7-8 milioni lordi per la gara casalinga all'inizio della fase ad eliminazione diretta".