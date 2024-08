Marko Arnautovic resterà all'Inter. È questo - risulta a La Gazzetta dello Sport - l'esito del confronto tra il club nerazzurro e l'attaccante austriaco, che ha accettato di buon grado di essere inquadrato come quarta punta nelle gerarchie d'attacco, alle spalle di Lautaro Martinez, Thuram e del nuovo arrivato Taremi. Arrivati a questo punto le alternative rimaste erano davvero poche: nelle scorse settimane Arna aveva rispedito al mittente alcune proposte non convincenti arrivate dalla Tuchia (come raccontato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI) e dall'Italia. Adesso, dopo l'ok dell'ex Bologna, non c'è più la necessità di cederlo.

Lo scenario attuale dice dunque che il parco attaccanti interista potrebbe essere completato soltanto da un profilo giovane. "Il nome più caldo, al momento, è quello di Vladyslav Vanat della Dinamo Kiev, cessione di Correa permettendo", precisa la rosea. A meno che qualcosa non cambi in un mercato che resta sempre imprevedibile.

