Acerbi stop, Akanji in stand-bay, risale Chalobah: questo il borsino della Gazzetta dello Sport per il difensore che deve arrivare a Milano per completare il mercato dell'Inter. "La suggestione inglese che si accende, fino a diventare speranza concreta, mentre la strada italiana, la più semplice, sembra bloccarsi per il momento. Nella caccia al quarto difensore l’Inter sta riflettendo prima di decidere quale carta pescare dal mazzo: Francesco Acerbi poco entusiasma (e non solo i tifosi...), il costoso Manuel Akanji non è ancora del tutto stato sbloccato dal Borussia Dortmund, così le antenne si sono drizzate verso il Chelsea, grande alleato di questo mercato interista. Trevoh Chalobah , 23enne forgiato nella difesa a tre, ha scalato le preferenze proprio perché potrebbe essere una scheggia di futuro. Finora i Blues hanno tentato di venderlo in giro per il Regno Unito: qualora aprissero al prestito, sarebbe lui il prescelto", si legge sulla rosea .

Prossimi giorni decisivi: l'inglese ora è davanti a tutti nelle preferenze e la sensazione è che arriverà Acerbi solo nel caso in cui le altre due piste non fossero praticabili a livello economico. Il centrale laziale non è ben visto dalla tifoseria interista e chiaramente è un elemento da tenere in considerazione.

Al di là dell'aspetto ambientale, però, a indirizzare l'Inter verso l'inglese o lo svizzero è soprattutto il fattore età: sia Chalobah (23 anni) che Akanji (27) sarebbero investimenti pure per il futuro. In pole l'inglese: "Lui, tra i migliori amici inglesi di Lukaku, ha già fatto sapere che partirebbe al volo per Milano. Del resto, proprio Rom ha osservato da vicino le potenzialità dell’inglese in marcatura, le stesse notate dai dirigenti che sperano di fare breccia nel cuore dei neo-amici del Chelsea. Di certo, il gradimento inglese è diventato perfino superiore a quello svizzero. Superato nelle gerarchie il corteggiatissimo Manuel Akanji, fuori squadra al Dortmund e con un contratto fino al 2023. Anche il Borussia come il Chelsea cerca una vendita definitiva, anche se avrebbe aperto una porticina alla possibilità di un rinnovo tattico dello svizzero, che agevoli poi il suo successivo passaggio nerazzurro", spiega la Gazzetta.