Ancora oggi la Gazzetta dello Sport rilancia il nome di Jordan Veretout per il futuro centrocampo dell'Inter. Il francese è in uscita dalla Roma e potrebbe essere l'innesto ideale sia come vice-Brozovic che come alternativa per le mezzali. L'ex Aston Villa ha già detto no al rinnovo con i giallorossi e cerca una nuova casa. "L’ipotesi Inter, ovviamente, sarebbe in cima alle sue preferenze, ma è presto per capire se ci saranno le condizioni giuste per affondare il colpo - si legge -. All’Inter Veretout piace, ma oggi la Roma chiede almeno 15-20 milioni per lasciarlo partire e il giocatore – che guadagna in giallorosso tre milioni netti a stagione – vorrebbe migliorare il suo salario".