Niente ritorno in Italia, almeno per il momento. Hakan Calhanoglu resta in Turchia con la sua nazionale e non fa rientro immediato a Milano come magari si aspettava Inzaghi.

Dagli esami strumentali di ieri mattina, ai quali Calhanoglu si è sottoposto ovviamente in Turchia, non sarebbe emerso un quadro grave, conferma la Gazzetta dello Sport. La zona in cui Hakan ha sentito dolore è la stessa che lo aveva costretto a uscire dopo 12 minuti della partita in casa della Roma il 20 ottobre scorso, e a saltare le gare con Young Boys, Juve ed Empoli. Inter comprensibilmente preoccupata, ma il fatto che non ci siano lesioni ha rassicurato un po' tutti, tanto da far trattenere il centrocampista in ritiro.

I nerazzurri però avrebbero voluto programmare nuove visite e piani di recupero già a partire da oggi: l’idea dello staff medico è di sottoporre Calhanoglu a un supplemento di esami, per poi valutare il da farsi insieme con Inzaghi e i suoi collaboratori. Tutto rimandato, come scrive la rosea.

L'Inter giocherà sabato a Verona, poi Lipsia a Milano e trasferta a Firenze nelle prossime tre gare. La situazione va gestita con estrema cura e i rischi vanno ridotti al minimo. E allora - secondo la Gazzetta - diventa molto probabile che Calhanoglu non prenda parte alla trasferta di Verona anche dovesse trattarsi di un semplice riposo a scopo precauzionale. Riaverlo al top con il Lipsia sarebbe l'ideale considerando che battere i tedeschi aumenterebbe enormemente le chance di qualificarsi agli ottavi senza passare dai playoff di febbraio e quindi liberare la strada alla corsa scudetto in quel mese.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!