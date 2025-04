Spagna ancora nel caos per il blackout che ha coinvolto l'intera penisola iberica che continua a imperversare e che ha mandato all'aria tutto il sistema di trasporti via terra e via aerea oltre alle reti telefoniche. Però, per il momento, non sono previste ripercussioni per il viaggio dell'Inter di domani a Barcellona, dove mercoledì al Lluis Companys si giocherà l'andata delle semifinali di Champions League contro i blaugrana di Hansi Flick. Come informa la Gazzetta dello Sport, infatti, in giornata i nerazzurri hanno ricevuto rassicurazioni dalle autorità competenti per il loro volo, previsto alle ore 17 dopo l'allenamento ad Appiano Gentile.

Al momento non sono previste problematiche legate all'apagon per quell'ora, ma domani mattina ci sarà un'ulteriore verifica. Non si dovrebbero quindi verificare situazioni da Odissea come quella vissuta nel 2010 dal Barça di Pep Guardiola, che a causa dell'eruzione di un vulcano in Islanda dovette raggiungere Milano dopo un estenuante viaggio in autobus, dopo che la richiesta di rinvio venne infatti respinta dalla UEFA per mancanza di date per il recupero.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!