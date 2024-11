Dopo le varie indiscrezioni e conferme (RILEGGI QUI), anche la Gazzetta dello Sport racconta come ormai sia imminente il rinnovo di Yann Bisseck con l'Inter. Accordo sostanzialmente già raggiunto sulla base di un ingaggio che passerà dagli attuali 750mila euro a stagione a 1,5 milioni netti più bonus fino al 2029. A breve arriverà anche l'annuncio ufficiale, probabilmente già nei prossimi giorni.

Di fatto, il difensore nerazzurro raddoppia il suo stipendio: aumento quantomai meritato visto il contributo che ha dato nella passata stagione e soprattutto quello che sta dando in quella attuale. Come sottolinea la rosea, il tedesco ormai non è più solo una valida alternativa, ma un giocatore intorno al quale Inzaghi ragiona concretamente ogni partita se farlo partire dall’inizio o meno. Le due perle restano le prove di Manchester con il City e quella dell'altra sera contro l'Arsenal: certamente non due match banali.

Dopo averlo strappato all'Aarhus per 7,2 milioni, l'Inter ha detto no a varie offerte, tra le quali quella ghiotta del West Ham da 25 milioni giunta in sede la scorsa estate. Ma Bisseck non si tocca: è stato uno degli ultimi colpi dell’era Zhang, ma di fatto è il prototipo perfetto del tipo di investimento che maggiormente gradisce il fondo Oaktree. Il suo è il quinto rinnovo portato a casa dalla nuova proprietà dopo quelli di Lautaro, Barella, Asllani e Dumfries (ancora da ufficializzare).

