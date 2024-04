Assalto a Bento. Secondo la Gazzetta dello Sport, è atteso un blitz dell'Inter per il portiere brasiliano dell'Athletico Paranaense: il nerazzurri vogliono tenerlo un anno con Sommer e cercano di bruciare la concorrenza della Premier League.

Sono già in agenda un paio di vertici di mercato dai quali si capirà se Marotta e soci potranno raggiungere il loro obiettivo: costo sui 20 milioni. Bento brama per arrivare a Milano e ha già dato totale disponibilità per trasferirsi all'Inter. I nerazzurri vorrebbero abbassare rispetto ai 20 milioni chiesti, ma pare che lo stesso Athletico Parananese abbia garantito al proprio gioiello che non metterà i bastoni tra le ruote: verrà assecondato il più possibile il desiderio del gioiello cresciuto in casa, la clausola da 60 milioni è ormai superata nei fatti.

Bento ha passaporto comunitario e l'investimento su un portiere giovane era già in programma un anno fa prima che saltasse l'affare Vicario. Anche stavolta le tempistiche saranno decisive, così come la capacità di fare cassa con cessioni di contorno (da Zanotti a Oristanio, da Vanheusden agli Esposito). Secondo la rosea, nel caso di mancato arrivo, torneranno sempre utili le parole di Ausilio in piena festa: "Abbiamo un'opzione per Audero: non escludiamo di tenerlo...".