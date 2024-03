Il rinnovo di contratto tra l'Inter e Nicolò Barella potrebbe arrivare prima di quello per Lautaro Martinez. Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport sull'edizione online. Un prolungamento non esclude quello dell'altro e sono due fascicoli su cui si lavora da tempo, ma il più vicino alla firma oggi è il centrocampista.

In tempi brevi le parti vorrebbero rinnovare fino al 2028, se non addirittura fino al 2029 per una cifra vicina ai 6 milioni più bonus. Possibile accordo in primavera, massimo all'inizio della prossima stagione. Ottimismo sulla fumata bianca perché la distanza tra domanda e offerta si è molto ridotta e Nicolò ha in mente solo l’Inter. Lo scenario può cambiare solo qualora dovesse arrivare un'offerta realmente irrinunciabile.