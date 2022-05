Ultimi aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport sulle condizioni di Nicolò Barella, colpito duro ieri nel finale di Udinese-Inter. La situazione è in deciso miglioramento, dopo che già ieri sera il centrocampista aveva rassicurato i tifosi in merito alla sua situazione. Già domani Barella potrebbe svolgere parte dell'allenamento in gruppo. Nell'anticipo contro l'Empoli di venerdì, quindi, Simone Inzaghi potrebbe riproporre la mediana titolare, visto che Hakan Calhanoglu ha scontato il turno di squalifica.

Capitolo Alessandro Bastoni: il difensore oggi ha svolto solo lavoro di recupero tra cyclette e piscina a causa del risentimento al soleo accusato prima del Bologna. La lesione però è minima, di pochi millimetri, quindi si valuterà l'evoluzione giorno per giorno. Non è escluso che Bastoni torni disponibile già per l'Empoli; appare molto probabile, comunque, la sua presenza per la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Per il match di venerdì, Denzel Dumfries potrebbe riprendersi una maglia al posto di Matteo Darmian.

