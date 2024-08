Zielinski e Arnautovic ko dopo Taremi: altro che precampionato sereno... In casa Inter inizia ad avvertirsi un grosso fastidio per questi continui contrattempi, sebbene non di grave entità. Il polacco dovrebbe rientrare alla terza con l'Atalanta, mentre per l'austriaco la situazione è meno seria e potrebbe rivedersi con il Lecce assieme all'iraniano.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, si aprono interrogativi soprattutto per l'attacco, con Inzaghi viaggia verso l’esordio di campionato a Genova con due soli attaccanti titolari a pieno regime - oggi torna Lautaro alla Pinetina e riabbraccia il gemello Thuram - e con l’opzione Mkhitaryan come riserva. Non il massimo, insomma.

E allora si spera nel mercato. Il nodo resta la cessione di Arnautovic, a meno che il club - come spiega la rosea - non decida a prescindere e di tentare un nuovo investimento, anche senza l’addio dell’ex Bologna e dunque facendo scelte dolorose in termini di lista Champions. Di sicuro si avverte l’esigenza di avere in rosa un calciatore offensivo con caratteristiche diverse rispetto ai quattro attualmente a disposizione di Inzaghi. La coperta è cortissima, considerando pure la condizione fisiologicamente non ottimale della Thu-La. Intanto su Correa, totalmene fuori dal progetto, è spuntato l’interesse dell’Estudiantes di Veron.