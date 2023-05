Ancora turnover nei piani di Simone Inzaghi per la sfida di domani contro la Roma, che incastra l'Inter tra un big match fondamentale in ottica qualificazione in Champions e l'andata di semifinale di Champions contro i cugini del Milan. Motivo che spinge l'allenatore di Piacenza a 'preservare' il più in forma dei suoi attaccanti, ovvero Lautaro Martinez che molto probabilmente partirà dalla panchina lasciando spazio al tandem offensivo Lukaku-Correa come spiega Gazzetta.it. A centrocampo torna titolare Nicolò Barella, rimasto in panca con l'Hellas, mentre - come già spiegato nelle scorse ore - Calhanoglu, Brozovic e Mkhitaryan si giocheranno i due slot restanti nel trio centrale (il più quotato a restare a riposo è il turco), coadiuvati dagli esterni Dumfries (a destra), in vantaggio rispetto a Bellanova, e Dimarco a sinistra. Sicuramente fuori dai giochi Danilo D'Ambrosio per via del lieve affaticamento muscolare rimediato dopo il 6-0 calato a Verona, tornano titolare Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. Ballottaggio tra ex Lazio per la pedina centrale di difesa tra Acerbi e De Vrij. Torna tra i pali Onana.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!