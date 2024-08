I dirigenti dell'Inter sono stati chiari con Marko Arnautovic: qualora riuscisse a trovare un nuovo club, sarebbe la soluzione ideale. In modo gentile ma fermo, riporta il portale tedesco FussballEuropa, il club nerazzurro ha fatto capire all'attaccante austriaco che per lui in questo momento la situazione nel club è precaria: il giocatore risulta piuttosto costoso da mantenere, motivo per cui l'Inter vorrebbe interrompere il rapporto di lavoro anticipatamente nelle prossime settimane, con club della Turchia che guardano con interesse alla sua situazione, in primis il Trabzonspor.

L'Inter vorrebbe reindirizzare verso altri elementi le cifre che riconosce ad Arnautovic per l'ingaggio, e vuole anche ringiovanire la rosa. Secondo quanto appurato dal portale, nonostante il suo contratto fino al 2025, Arna potrà lasciare l'Inter anche a titolo gratuito, se si troverà un club in grado di coprire i costi salariali relativamente alti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!