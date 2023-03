È stato detto da più parti che il numero uno degli Spurs sarebbe pronto a licenziare l'ex Inter come conseguenza diretta del suo attacco verbale al club, come fa intuire il nuovo incarico di Ryan Mason come allenatore temporaneo prima di assumere un sostituto permanente. Ma secondo i colleghi di Express sembra che Levy non abbia ancora intenzione di affondare in questo senso: il presidente ha in programma di incontrare Conte faccia a faccia prima di prendere una decisione sul suo futuro. "Conte è attualmente in Italia durante la pausa internazionale, quindi potrebbero passare alcuni giorni prima che Levy abbia l'opportunità di confrontarsi con l'allenatore sulle sue dichiarazioni - si legge -. Entrambe le parti dovranno anche concordare un compenso prima che Conte se ne vada da Londra".

