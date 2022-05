Romelu Lukaku respingerà al mittente qualsiasi eventuale offerta che il Milan, prossimo a finire nelle mani del fondo Investcorp, potrebbe recapitargli in estate. Un atteggiamento che, unito al rifiuto a priori dell'attaccante belga di prendere in considerazione anche gli approcci del Newcastle, uno dei pochi club al mondo che avrebbe la forza economica per acquistare il suo cartellino, complicherà e non poco le strategie mercantili del Chelsea. In sostanza, la prima grana che dovrà risolvere la nuova proprietà (Todd Boehly è in trattativa esclusiva) che, secondo l'Evening Standard, difficilmente si sentirebbe a proprio agio nel pagare lo stipendio al giocatore più costoso della storia dei Blues per fare panchina. "Si crede anche che l'americano voglia Tuchel al centro della sua rivoluzione del Chelsea, il che potrebbe significare più difficoltà per Lukaku, la cui preferenza è rimanere e cambiare le sue fortune nel club che tifava da ragazzo", la chiosa dell'articolo scritto dai colleghi inglesi.