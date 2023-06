Il nome di Trevoh Chalobah, jolly difensivo in forza al Chelsea, non è mai passato di moda in casa Inter. Dopo le speculazioni della scorsa estate, i contatti fra i due club si sarebbero riattivati nelle ultime ore, stando alle informazioni raccolte dal portale Fotball.london: le parti stanno discutendo un prestito con obbligo di riscatto, con i Blues che vogliono inserire nell'accordo una clausola per controriscattare il classe 1999 nativo d Freetown. E' questo dettaglio il vero scoglio della trattativa, secondo i colleghi inglesi. Ma i colloqui sono in corso.