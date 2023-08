Tra i club che stanno spingendo per arrivare a Folarin Balogun, attaccante dell'Arsenal da tempo nel mirino dell'Inter, c'è anche il West Ham. La società londinese e il Monaco sono, secondo The Independent, le uniche due capaci di arrivare ai 40 milioni di sterline chiesti dai Gunners. Balogun preferirebbe l'Inter ma i nerazzurri non sono vicini alla cifra.

In alternativa Balogun ha aperto ad entrambe le opzioni alternative, per quanto restare in Premier sembri l'ipotesi più allettante. All'Arsenal serve budget per arrivare a un centrocampista di alto livello, mentre la giovane punta è ad oggi nelle gerarchie dietro a Gabriel Jesus, Kai Havertz e Eddie Nketiah.