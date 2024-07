Ancora novità per il mercato in uscita dell'Inter. Secondo Footmercato infatti sembrano esserci novità sostanziali nella trattativa tra il club nerazzurro e il Brest, club deciso a trattenere l'attaccante uruguaiano di proprietà nerazzurra ma in prestito proprio al Brest nella scorsa stagione, Martin Satriano.

Secondo i francesi, il club transalpino e i meneghini hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo del ventitreenne. Un passo in avanti nella trattativa non indifferente, ma non risolutivo. Avvenuta la stretta di mano tra le due società, adesso il Brest deve giocare l'all-in per convincere il giocatore a restare in Bretagna. Secondo Footmercato però la trattativa con l'uruguaiano è ancora lontano della fumata bianca: il giocatore non sembrerebbe troppo entusiasta all'idea di rientrare in Ligue 1.

🚨EXCL: 🇺🇾 #Ligue1 |



Accord trouvé entre Brest et l'Inter Milan pour le transfert définitif de Martin Satriano



Les brestois tentent désormais de convaincre le buteur uruguayen



Avec @CasseJosue https://t.co/AVdbQkNDMi pic.twitter.com/Subt8JoRWC — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 27, 2024

