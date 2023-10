Tre giorni pieni di riposo per l’Inter. Simone Inzaghi, dopo il pareggio per 2-2 in casa contro il Bologna, secondo quanto verificato da FcInterNews, ha fissato la ripresa degli allenamenti a questo mercoledì pomeriggio. Ovviamente la pausa delle Nazionali ha influito sulla decisione del tecnico nerazzurro, dato che ben 16 elementi della prima squadra saranno impegnati in giro per il mondo con le selezioni dei propri Paesi. Alla ripresa i nerazzurri affronteranno il Torino, fuori casa.

