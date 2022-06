Milan Skriniar resta un obiettivo concreto del Paris Saint-Germain. Ma mentre in Italia i parametri per una sua eventuale cessione restano tra gli 80 e i 100 milioni di euro, in Francia la pensano in modo diverso. Gli intermediari dell’operazione sono infatti convinti che con 60-65 milioni più bonus lo slovacco possa cambiare maglia e trasferirsi a Parigi. Tempo al tempo. Ad oggi infatti il club transalpino ha offerto 50 milioni di euro, con la dirigenza nerazzurra che ha risposto picche senza il minimo dubbio. Va sempre ricordato che il giocatore vorrebbe restare a Milano e sarebbe felice ovviamente di prolungare alle cifre già concordate l’intesa con i nerazzurri. Se poi fosse la società ad 'accompagnarlo alla porta', il discorso cambierebbe. Ma al momento questo è solo uno dei vari scenari possibili.