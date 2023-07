Niente conferma da parte del Monza e Stefano Sensi si ripresenterà ai cancelli di Appiano Gentile ancora una volta all'inizio del ritiro nerazzurro. Il centrocampista di Urbino rimane come al solito nel limbo, destinato verosimilmente a cambiare ancora una volta maglia. E in quest'ottica sta emergendo un interesse da parte di un club estero, nello specifico il Betis Siviglia, che cerca un profilo come quello del classe '95, in grado di destreggiarsi davanti alla difesa ma anche da mezzala. Ad oggi è solo una richiesta di informazioni, anche perché gli spagnoli, come molti altri club, devono prima cedere e liberare posto nella rosa.

E in alternativa l'unica opzione reale in questo momento è la permanenza all'Inter, dove con Marcelo Brozovic in uscita le caselle da riempire sarebbero due. Situazione in evoluzione, con Sensi che spera di poter trovare finalmente una collocazione definitiva dove possa godere di fiducia non più a tempo.

