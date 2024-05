Serenità totale. Per uno stato d’animo che sembra assolutamente veritiero e non di facciata. Sono queste le sensazioni raccolte da FcInterNews in merito al futuro del club nerazzurro. Nel giorno della consegna dell’Ambrogino d’oro le parole espresse ufficialmente dai protagonisti del club di Viale della Liberazione fanno capire come esista la convinzione che l’attuale progetto - societario e sportivo - sia destinato a proseguire anche per la prossima stagione e gli anni a venire.

Da Beppe Marotta a Simone Inzaghi, da Lautaro Martinez ad Alessandro Antonello, tutti hanno speso parole al miele per quel che è stato, proiettandosi però pure sul futuro e sul quel che sarà. A tal proposito “l’elogio alla delega” di Marotta verso Zhang certifica un modus operandi vincente, che vorrà continuare a essere riproposto.

Insomma, zero perplessità o timore che qualcosa possa andare storto; nonostante dall’esterno ci si pongano delle domande (anche pertinenti) su come finirà tra Suning, Oaktree e Pimco, l’aria che si respira all’Inter - e che di rimando viene trasmessa - è di vera serenità. Ma soprattutto di continuità. Aziendale e calcistica.