Niente tappa alla sala 'Walter Tobagi' della Federazione Italiana della Stampa per Beppe Marotta. L'amministratore delegato dell'Inter era in agenda come uno degli ospiti del convegno 'Sport Human Factor - L’incidenza del fattore umano sulla prestazione sportiva dell’atleta e sulla performance del club', ma alla fine è stato costretto a saltare l'appuntamento: il motivo è legato all'Assemblea di Lega Serie A andata in scena oggi a Roma.

L'amministratore delegato dell'Inter si è detto "molto dispiaciuto" per la mancata partecipazione, fanno sapere dall'organizzazione.