Che sia finalmente la volta buona per Stefano Sensi (e per l'Inter?). Ogni discoso è ancora prematuro, ma secondo quanto filtra da ambienti brianzoli il Monza sarebbe intenzionato ad acquistare il cartellino del centrocampista classe '95 al termine di questa stagione. Oggi l'ex Sassuolo è infortunato (frattura del perone) ma a inizio gennaio potrebbe tornare a disposizione dell'allenatore Raffaele Palladino . Proprio colui che si sta prodigando con la proprietà biancorossa affinché Sensi rimanga al Monza oltre questa annata di prestito. Palladino infatti è entusiasta del centrocampista di Urbino e vorrebbe trattenerlo nella sua squadra, dove potrebbe brillare come in passato e magari riconquistare la Nazionale.

Per questa ragione Adriano Galliani inizierà a parlarne con la dirigenza nerazzurra, con cui i rapporti sono ottimi. Per adesso non c'è alcuna indivcazione sulle cifre di questa potenziale operazione a titolo definitivo, è importante comunque tenere a mente che in estate il peso a bilancio di Sensi sarà di 5,5 milioni di euro, incasso minimo per l'Inter per evitare una minusvalenza.