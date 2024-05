Una lunga partita a scacchi. Questo quanto raccolto da FcInterNews.it sulla situazione del rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter. Il contratto è in scadenza nel 2026, dunque non ci sarebbe grande ansia. Ma è chiaro che, viste le prestazione e lo status raggiunto dal Toro, lo stipendio andrà adeguato e il club ci sta lavorando.

La distanza tra le parti, rispetto a qualche mese fa, è meno ampia. La prima richiesta di Lautaro fu quella di 12 milioni netti più premio scudetto in modo da pareggiare l'ingaggio trattato al tempo da Osimhen con il Napoli. L'Inter, invece, partì da una base molto più bassa: 7,5 milioni, massimo 8 a stagione.

In seguito, i nerazzurri salirono a 8 più 1 di bonus, proposta fatta recapitare a Camaño a cavallo delle sfide di Champions con l'Atletico Madrid. La contro offerta di Lautaro fu di 10 di base fissa + 2 di bonus. E da lì, di fatto, non ci si è più mossi. Con Zhang ancora al comando, il club si era spinto fino a una proposta di 9 milioni netti all'anno più uno di bonus per 5 anni, ma questa idea è rimasta nelle bozze visto l'addio di Suning. Ora bisogna capire cosa intende fare Oaktree. La sensazione è che non si arriverà a sfondare il muro dei 9 netti: 9 più bonus potrebbe essere l'ultima offerta. Prendere o lasciare.