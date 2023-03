Un portiere e un grande attaccante: questi i due obiettivi estivi del Manchester United per rinforzare la propria rosa sul mercato. David De Gea ad oggi non è intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza a giugno, l'offerta dei Red Devils è la metà di quanto percepito finora e l'estremo difensore spagnolo sta valutando altre soluzioni. Per questo lo United ha già avviato un casting per sostituirlo e in questa lista figurano Diogo Costa del Porto (spinto da Jorge Mendes), Jordan Pickford dell'Everton, Mike Maignan del Milan e André Onana, numero uno nerazzurro.