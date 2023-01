Che l'ipotesi di uno scambio tra Franck Kessie e Marcelo Brozovic fosse un po' forzata, nonostante le voci sempre più convinte provenienti dalla Catalogna, è stato confermato dallo stesso Beppe Marotta che interpellato in merito ha smentito seccamente l'esistenza di un discorso in merito, bollando i rumors come fake news. A questo si aggiunge anche la versione lato centrocampista croato. Nello specifico l’Epic Team, l’entourage di Brozovic, in esclusiva, smentisce infatti i contatti col Barcellona e, per chiarire ulteriormente il concetto, aggiunge: “Non c’è nulla di vero, resta all’Inter perché vuole bene ai nerazzurri”.