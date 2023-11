Dopo la sosta per le Nazionali il campionato è tornato in vetrina e con esso anche l'attività di scouting dell'Inter. Sabato scorso al Gewiss Stadium di Bergamo, per Atalanta-Napoli, c'era infatti un osservatore nerazzurro ed è chiaro che tra i padroni di casa ci fossero giocatori da guardare con maggiore attenzione. Giorgio Scalvini e Teun Koopmeiners in particolar modo, in vista della prossima stagione, anche se è lapalissiano che entrambi verrebbero a costare un occhio della testa e che l'Inter non potrebbe permetterseli salvo cessioni pesanti. Inoltre, a centrocampo non c'è urgenza e al massimo un investimento verrebbe predisposto per la difesa, ma i 60 milioni chiesti dall'Atalanta per il loro centrale sono considerati troppi.

Ieri però è stata anche l'occasione per valutare Hans Hateboer, che ormai si è ripreso dall'infortunio e che a fine stagione, salvo rinnovo, potrebbe essere un'occasione a parametro zero per sostituire Juan Cuadrado, anche lui a fine contratto. C'è però, come appurato da FcInterNews.it, un altro esterno destro legato a doppio filo proprio all'olandese: Emil Holm. Lo svedese era stato corteggiato a lungo la scorsa estate ma gli orobici si sono mossi con maggiore convinzione ottenendo dallo Spezia un prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Ma ad oggi il laterale di Goteborg sta trovando poco spazio e l'ipotesi di un riscatto è sempre più remota. Per questa ragione in Viale della Liberazione sono intenzionati a farsi trovare pronti qualora il giocatore tornare a La Spezia, dove la squadra sta facendo male nel campionato di Serie B ed è a rischio retrocessione.

Naturalmente, sia in caso di permanenza in cadetteria e a maggior ragione in caso di Serie C, i liguri avrebbero poco potere contrattuale per chiedere la stessa cifra pattuita con l'Atalanta e Holm potrebbe muoversi per 4-5 milioni. La classica occasione di mercato che l'Inter coglierebbe al volo per colmare, con un giovane di prospettiva già promosso, il gap sulla corsia di destra.

