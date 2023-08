Gianluca Scamacca ha detto sì all'Inter. Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, infatti, l'attaccante avrebbe già dato l'assenso a un contratto fino al 2028 a 3,2 milioni a stagione, un anno in più rispetto a quanto pattuito col West Ham. Nessun contatto con l'Atalanta, ci ha invece provato ancora la Roma che ieri ha contattato gli agenti per capire lo stato della trattativa con l'Inter. Oggi, però, Thiago Pinto non ha le risorse per arrivare a 27-28 milioni a titolo definitivo.

Scamacca ha già chiesto informazioni all'amico ed ex compagno di squadra Frattesi. "Muoviti che ti aspetto come compagno di stanza”, la risposta scherzosa del neo interista, che a Sassuolo ha convissuto proprio con l'attaccante.