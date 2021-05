Emerson Royal-Inter: la situazione è molto più ingarbugliata di quanto uno possa pensare. E tutto si può dire, fuorché il giocatore sia sulla via di Milano. Il laterale destro, come anche espresso dallo stesso pubblicamente, culla il sogno di giocare da titolare con la maglia del Barcellona. Motivo per cui al suo sbarco in Europa aveva accettato di buon grado in prestito al Betis. Una piazza dove crescere senza fretta, con la promessa di poter tornare in blaugrana e giocarsi le proprie possibilità da prospetto che punta ad affermarsi in un top club. Poco più di due anni dopo e tre procure diversi, il forte laterale non ha assolutamente cambiato idea. Ma i suoi desiderata potrebbero cozzare con la dura realtà blaugrana.

Il Barcellona infatti vive un periodo economico molto complicato e per questo i catalani potrebbero essere costretti a fare cassa anche con qualche giovane di belle promesse. In più la situazione ancora non definita nella totalità della guida tecnica del Barça, lascia spazio a plurime ipotesi e a nessuna certezza. Se Koeman rimanesse, allora il suo pupillo Sergiño Dest partirebbe sicuramente come uno dei titolari della squadra. Ed è plausibile pensare che Emerson Royal possa partire. Se dovesse esserci un cambio di guida tecnica si rimescolerebbero invece le carte. E quanto meno il brasiliano accostato all’Inter vorrebbe giocarsi le sue chances nel ritiro estivo.

Allora di concreto con i nerazzurri cosa c’è? In realtà poco nulla. L’intermediario italiano, tra questo e l’anno passato, ha proposto il giocatore ai neo campioni d’Italia, al Milan e alla Juventus, trovando, in particolar modo nei club meneghini un apprezzamento sincero. Gradimento che eventualmente sarebbe anche corrisposto per la Beneamata, ma che però non certifica assolutamente la conclusione dell’affare, anzi. Questo perché, è giusto ribadirlo, Emerson Royal vuole restare al Barcellona. E se la società sarà d’accordo, non si muoverà dall'ombra della Sagrada Familia. Su di lui tra l’altro è vivo l’interesse dell’Arsenal, qualora Hector Bellerín lasciasse Londra (col calciatore che tra l’altro era sul taccuino del PSG), e – guarda un po’ – proprio di Leonardo. Con il dirigente brasiliano che qualora non chiudesse Achraf Hakimi con l’Inter, potrebbe virare sul suo connazionale.

Oggi è ancora troppo presto per fare previsioni. A livello teorico il cartellino di Emerson Royal si aggira sui 20-25 milioni di euro, ma per trasferirsi a Milano, come specificato pocanzi, il calciatore prima dovrebbe essere invitato alla porta dai dirigenti blaugrana, con Achraf nel frattempo sotto la Torre Eifel. E poi si dovrebbe comunque entrare nel vivo di una trattativa che al momento non è stata nemmeno avviata con chi cura gli interessi dell’atleta. Se parlerà più avanti. Questo è sicuro. Proprio perché l’entourage del giocatore è atteso a Milano alla fine della prossima settimana. Non esiste ancora un incontro programmato con l’Inter, ma in questa decina di giorni tutto potrà – e dovrà – essere più chiaro.

