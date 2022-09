Rientrato come altri compagni dalla propria Nazionale e tornato a disposizione di Simone Inzaghi in vista del match di sabato contro la Roma, Stefan de Vrij è tra i giocatori nerazzurri con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e attualmente senza indicazioni sul proprio futuro. Recentemente è emersa la voca di un approccio del Newcastle, che però risale a qualche mese fa: primi contatti a marzo, offerta per un triennale da 6 milioni netti a stagione lo scorso giugno. Corteggiamento però declinato dall'olandese, che attendeva la mossa ufficiale nerazzurra dopo i colloqui iniziati quasi un anno prima in vista di un rinnovo a cifre più alte rispetto ai 4,2 milioni a stagione (più bonus) attuali. Mossa che però, complice anche la spending review obbligata, non è mai arrivata.

Ad oggi il Newcastle è fermo all'ultimo contatto di giugno scorso, ma non è escluso un ritorno di fiamma se l'ex Lazio diventerà un parametro zero. Più concreto, sempre dalla Premier League, è il Fulham, che ha contattato l'entourage per capire la situazione del difensore classe '92. La squadra allenata da Marco Silva sta facendo bene, ha soldi da investire e ambizioni pur essendo neopromossa: l'obiettivo è un piazzamento in Europa la prossima stagione.

Insomma, un'opzione valida qualora De Vrij non rimanesse a Milano, eventualità in cima alle sue preferenze al punto che rinnoverebbe anche senza chiedere alcun aumento nonostante gli accordi ormai datati. Un biennale alle stesse cifre gli permetterebbe di proseguire la sua esperienza nerazzurra. L'Inter però ha congelato ogni discorso sui rinnovi degli over 30 e se ne occuperà la prossima primavera. Se la decisione fosse di liberare l'olandese, allora il diretto interessato aprirebbe a un prosieguo della carriera in Inghilterra, dove potrebbe strappare anche cifre importanti.