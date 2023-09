Brutta prestazione quella di Kristjan Asllani lo scorso mercoledì contro la Real Sociedad, quando, per via del forfait di Hakan Calhanoglu, Simone Inzaghi aveva optato per giocarsi una carta fin qui inedita. Occasione che però l’ex centrocampista dell’Empoli ha, in qualche modo, sprecato. Proprio contro la sua ex squadra l’italo albanese partirà dalla panchina, decisione rafforzata dal rientro del turco, recuperato dall’affaticamento all'adduttore della coscia sinistra che lo aveva tenuto ai box nella gara d’esordio in Europa. Un segnale che metterà pepe al giovane centrocampista, attualmente quinto nelle gerarchie dell'allenatore piacentino, ma incalzato dal nuovo arrivato Klaassen, pieno di entusiasmo per la nuova avventura. L’ex Ajax scalpita e spera di poter mettersi in mostra e, perché no, tentare di scalare le gerarchie.

Elementi che fungono da campanellini di allarme per Asllani, lo scorso agosto ad un passo dal tornare proprio in Toscana in prestito (c’erano anche Sassuolo e Fiorentina, entrambe seconde scelte del giocatore rispetto al ritorno a Empoli) idea di trasferimento poi naufragata per via delle scelte dirigenziali in primis e grazie alla fiducia riposta in lui da Inzaghi. Una fiducia che però potrebbe avere una data di scadenza: nel caso in cui il ventunenne, che comunque potrebbe avere ancora fiducia nei prossimi due impegni contro Sassuolo e Salernitana, non dovesse riuscire ad innescare l’inversione di marcia rispetto al rendimento avuto fino a questo momento non è escluso un ritorno a Empoli già a gennaio, dove peraltro è tornato Andreazzoli, suo grande estimatore che non a caso lo fece esordire in prima squadra.

