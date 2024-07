Dopo l'addio di Nacho Fernandez in difesa il Real Madrid sta cercando un giocatore per riempire la casella. Secondo Ok Diario la prima opzione è Leny Yoro, priorità ormai da mesi ma per il quale il Lille chiede cifre molto elevate: 60 milioni di euro.

Le merengues stanno quindi pensando alle alternative e tra queste c'è Yann Bisseck, 23 anni, reduce da una buonissima stagione all'Inter come vice-Pavard.