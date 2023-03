Rivali in campo e non solo, Inter e Milan sono d'accordo su un punto: la necessità di costruire un nuovo stadio. Da qualche settimana, però, si è capito che ognuno dei due club dovrà fare da sé, visto che per volontà di Gerry Cardinale, proprietario dei rossoneri, sembra ormai tramontato definitivamente il progetto di condividere il nuovo San Siro.