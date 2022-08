Le squadre italiane attendono il sorteggio della fase a gironi di Champions League . La speranza è accorciare le distanze dalle concorrenti,"possibilmente grazie al salto di qualità di chi in Champions deve ancora dimostrare, per ragioni di curriculum, come Lukaku (che comunque 15 gol in 33 gare li ha segnati), ma soprattutto d’età, Vlahovic , De Ketelaere e Kvaratskhelia , la nuova gioventù dorata del nostro calcio, che si misura con i più forti", scrive il Corriere della Sera.

Il Milan è in prima fascia, la Juve in seconda, Inter e Napoli in terza. Ma nemmeno i rossoneri sono salvi. In teoria possono ritrovarsi con Liverpool, Dortmund e Marsiglia. E in alternativa ai Reds una tra Chelsea, Barcellona, Atletico e Tottenham. "Allegri, così come Inzaghi e Spalletti, pescherà una avversaria di prima fascia, un’urna che ospita anche Ajax, Porto e Eintracht (detentore dell’Europa League): con un pizzico di fortuna si può sperare di dribblare Real, City, Bayern e Psg. Ma per provare a tornare quelli che eravamo, bisogna pur ricominciare da qualche parte".