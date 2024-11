Il Comune di Milano ha fatto presente a Inter e Milan che l'acquisto di San Siro va effettuato prima che scatti il vincolo sul secondo anello, quindi entro la prossima estate. Ne scrive oggi il Corriere della Sera.

Per ora non c'è un planning preciso sui tempi, ma il Milan vuole capire cosa accadrà con San Donato. Ieri l'incontro tra Paolo Scaroni e il sindaco di San Donato, Francesco Squeri. L'ipotesi resta assolutamente aperta, anche se il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dichiarato di ritenere San Siro una soluzione migliore per i tifosi di ambo le squadre.

