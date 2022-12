Le provocazioni degli olandesi, la festa davanti alla loro faccia degli argentini. Il quarto di finale del Mondiale tra Olanda e Argentina, che ha visto l' Albiceleste strappare il biglietto per la semifinale in Qatar, continua a far discutere. Tra i giocatori coinvolti anche gli interisti Denzel Dumfries e Lautaro Martinez , protagonisti di un abbraccio a fine partita che poi, secondo il Corriere della Sera, proseguirà con un più approfondito chiarimento al rientro a Milano.

Olanda-Argentina "è stata l’apoteosi di incomprensioni e rancori covati per anni, sfociati in due procedimenti Fifa, in quella boccaccia di Nicolas Otamendi che tutto il mondo ha visto (e commentato) e in quella festa degli argentini in faccia agli arancioni - scrive il Corsera -. Da una parte gli olandesi, belli, alternativi, irriverenti, oggi diremmo radical chic, dall’altra gli argentini brutti, sporchi e cattivi, oggi diremmo populisti peronisti: si vedono così, dal 1978. Il difensore del Benfica ha spiegato il suo comportamento con le provocazioni a Lautaro al momento di battere il rigore. Lo stesso Leo Messi, durante l’intervista con la tv argentina, si interrompe per mandare a quel paese Weghorst, l’attaccante del Besiktas che con la doppietta ha portato la partita ai supplementari, uno dei più attivi nelle provocazioni: «Cosa guardi, stupido, cosa guardi». Un altro coinvolto è stato Dumfries e ne parlerà con Lautaro ad Appiano Gentile".