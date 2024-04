L'Arabia Saudita vuole acquistare l'Inter: questa è la notizia del Corriere della Sera, che riferisce di più fonti concordi sulla trattativa tra Steven Zhang e la famiglia reale di Riad. Un'ulteriore conferma della volontà dell'interesse per il calcio italiano del mondo saudita. Negoziati portati avanti anche con l'ausilio delle banche d'affari Goldman Sachs e Raine, a cui da tempo è stato affidato l'incarico di lavorare al riassetto finanziario della società nerazzurra.

Il Corsera è chiaro: non si tratta del fondo PIF, concentrato ormai esclusivamente sul Newcastle e sull'organizzare un sistema di club satelliti minori. A quanto pare, l'interesse coinvolge un membro della dinastia regnante Al-Saud che ha il suo perno nel principe ereditario Mohammed bin Salman.

Il dialogo sarebbe avanzato, con contatti continui da mesi tra Londra, Milano, Nanchino e Riad. Non è la prima volta che c'è un interesse concreto per l'Inter: era capitato già in estate con un consorzio qatariota, poi sfociato in nulla di fatto.

Servirà tempo per verificare le credenziali finanziarie e la genuinità delle intenzioni del pretendente saudita che dovrebbe quantomeno avvicinarsi alla valutazione di 1,2 miliardi immaginata da Zhang per l'Inter, come spiega il Corsera. Ma di tempo non ce n'è troppo, vista la scadenza del prestito di Oaktree il prossimo 20 maggio. Per cui, Zhang continua a sperare sul rifinanziamento del debito. Una volta sciolto questo nodo - secondo il giornale -, Zhang potrebbe affrontare con calma e più ampi margini di trattativa l'eventuale cessione dell'Inter.

Attenzione: non è però da escludere che il fondo californiano preferisca imbastire in autonomia l'affare Inter, da proprietario. Zhang, intanto, sta trattando con un altro fondo che potrebbe sostituire Oaktree come creditore, allungando i termini del prestito. Insomma: se in campo c'è grande attesa per la seconda stella, fuori dal campo il lavoro non è da meno...