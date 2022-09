Tante cose da sistemare, ma anche una statistica che conforta: oggi Inzaghi ha gli stessi punti di Conte quando vinse il campionato e nel 2015-2016 Allegri vinse il campionato con tre sconfitte in sette partite. Allora, spiega il Corriere della Sera , la Juve era reduce dal "trauma" della finale di Champions persa, l'Inter da un campionato lasciato lì per due punti. "Non si può dire che l’Inter lo abbia ancora metabolizzato, ritrovando piena unità di intenti, la giusta voglia di aiutarsi o una fiducia cristallina tra giocatori e tecnico", scrive il quotidiano.

Domani ci sarà il confronto Marotta-Inzaghi, secondo il Corsera, sarà la fase difensiva. Semplificando e non complicando le cose. Non cambiando schieramenti in maniera compulsiva. In regia, invece, contro la Roma dovrebbe esserci Asllani visto che Brozovic è squalificato.