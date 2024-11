Come svelato da FcInterNews (RILEGGI QUI), l'agente di Jonathan David, Nick Mavromaras, martedì sera era ospite dell'Inter a San Siro per assistere alla sfida tra i campioni d'Italia e il Lipsia.

Il Corriere della Sera oggi conferma la presenza del procuratore dell'attaccante canadese e spiega l'evoluzione di una trattativa non semplice. "L’attaccante, in scadenza di contratto, piace all’Inter che a fine stagione saluterà Arnautovic e Correa. Il procuratore ha chiesto però una commissione in doppia cifra e un ingaggio quinquennale da almeno 6 milioni. Troppi per l’Inter di Oaktree".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!