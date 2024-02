Sarà Betsson il prossimo main sponsor dell'Inter. Il nuovo accordo commerciale - stando a quanto riportato da Calciomercato.com - garantirà al club nerazzurro 30 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. "Al via del prossimo campionato, lo sponsor che campeggerà sulla maglia nerazzurra sarà legato al gruppo Betsson, in attesa che il decreto dignità riapra le collaborazioni dirette con agenzie di betting", si legge su Cm.com.

Secondo il portale, Qatar Airways (che era in corsa per il post-Paramount+) alla fine avrebbe messo sul piatto un'offerta da 18 milioni di euro (e non da 23 come era circolato nelle scorse settimane), ma solo a voce e mai in maniera ufficiale. Betsson arriverà a versare nelle casse nerazzurre 30 milioni di euro a stagione nel prossimo quinquennio "più corposi bonus a seconda delle prestazioni che i nerazzurri offriranno in occasione del Mondiale per Club", aggiunge il portale, lanciando l'indiscrezione sull'accordo commerciare raggiunto dal club.

