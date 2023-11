Il matrimonio tra Qatar Airways e Inter potrebbe non limitarsi alla serata di domenica, quando, in occasione della sfida contro il Frosinone, ci sarà il debutto del nuovo sponsor. Stando a quanto appreso da Calcio e Finanza, la nuova partnership porterà nelle casse del club nerazzurro oltre 1 milione di euro (intorno a 1,5 milioni) per il resto dell'annata.

La compagnia aerea, però potrebbe diventare in futuro anche sponsor di maglia. Al momento l'Inter ha un accordo annuale con Paramount+ da 11 milioni di euro, motivo per cui la dirigenza interista ha già portato avanti i primi discorsi proprio con Qatar Airways, con la speranza e l'obiettivo di aumentare i ricavi.

CF parla di un contratto in definizione e ha già un dettaglio importante in ottica prossima stagione: nell’accordo, infatti, è prevista una clausola (che può essere attivabile entro gennaio 2024) che permetterà a Qatar Airways di diventare sponsor di maglia a partire dal 2024/25. La cifra che verrebbe corrisposta all'Inter si aggirerebbe intorno ai 18/20 milioni di euro a stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!