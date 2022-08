Il Niño Maravilla è sbarcato a Milano dal Manchester United nell’estate 2020 e al 30 giugno 2021 aveva un costo storico pari a 500.000 euro, con un contratto in scadenza al 2023. "Nel bilancio 2020/21 gli ammortamenti erano stati pari a 155mila euro, saliti a 172mila euro nel 2021/22: al 30 giugno 2022, quindi, il valore del giocatore a bilancio era pari a circa 172mila euro. Lo stipendio del giocatore, secondo le indiscrezioni, è pari a circa 7 milioni di euro netti, ovverosia circa 9,2 milioni di euro lordi grazie agli effetti del Decreto Crescita", ricorda C&F.

Con la risoluzione consensuale del contratto, dunque, il club nerazzurro registrerà una svalutazione minima del valore del calciatore (pari a poco meno di 160mila euro, tenendo contro dell'ammortamento del mese di luglio appena concluso). Il risparmio più importante è ovviamente alla voce 'ingaggio'. "Anche considerando il mese di luglio sia dal punto di vista dello stipendio che della minima quota di ammortamento, il risparmio nel bilancio 2022/23 rispetto all’esercizio 2021/22 sarebbe pari a circa 8,5 milioni di euro (circa 8,4 milioni legati allo stipendio lordo residuo per la stagione e circa 160mila euro di ammortamento)".

C'è poi da tenere conto anche della buonuscita, con cifre ancora da confermare in via definitiva ma che si aggirano sui 5 milioni di euro. "Per avere un impatto positivo dall’addio di Sanchez nel bilancio 2022/23, la buonuscita dovrebbe essere inferiore ai 6,5 milioni di euro netti (8,5 milioni lordi): al di sopra, invece, l’operazione complessiva porterà maggiori costi all’Inter rispetto alla stagione 2021/22", conclude il sito nel suo approfondimento.