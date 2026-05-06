L'Inter si avvia verso una doppia sfida contro la Lazio, la prima sabato in campionato alle 18 e la seconda in finale di Coppa Italia mercoledì 13 maggio alle 21. In entrambi i casi si giocherà allo stadio Olimpico. Secondo La Gazzetta dello Sport, la gara del sabato è ininfluente per la classifica dei nerazzurri, ma servirà a rendere più corposi alcuni bottini stagionali: quello di gol, di punti, di vittorie in una singola annata.

Chiaramente servirà anche per testare l'avversario, che la squadra fresca di titolo di campione d'Italia non affronta dal 9 novembre 2025, sebbene ci si aspetti che le formazioni per le due occasioni siano piuttosto diverse tra loro. Particolarmente in attacco, l'idea di Chivu sembra quella di affidarsi alla coppia degli attaccanti "di scorta", Pio Esposito e Bonny. I due hanno giocato assieme appena 367 minuti distribuiti in venti partite di campionato.

Oggi pomeriggio la squadra tornerà ad allenarsi ad Appiano Gentile e si comincerà a pensare a quale schieramento presentare a Roma, entrambi i giovani attaccanti hanno voglia di rifarsi dopo un periodo senza gol. A Esposito manca un centro in campionato dal 22 marzo, nell'1-1 contro la Fiorentina. Ancora più indietro nel tempo l'ultimo acuto di Bonny in Serie A, il 23 gennaio nella clamorosa rimonta contro il Pisa, da 0-2 a 6-2. Il francese mise il quinto sigillo.