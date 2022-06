Anche il Corriere dello Sport oggi parla della volontà totale di Lukaku di tornare all'Inter e svela pure una frase che proprio il belga avrebbe detto durante il famoso summit con l'Inter: "A convincere il Chelsea ci penso io".

Insomma, Big Rom ha tutta l'intenzione di lasciare Londra dopo appena un anno, tornando a Milano e vestire il nerazzurro. Per farlo, ha promesso a Marotta di intervenire in prima persona per ottenere l'ok da parte dei Blues, una missione complicata sì, ma resa un po' più facile dall'accantonamento di Marina Granovskaia: il mercato dei Blues, in attesa dell'arrivo di un nuovo diesse (Berta?) sarà gestito direttamente da Tuchel. E tutti sanno come il feeling tra i due non sia mai sbocciato.