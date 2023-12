Per il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter è ormai questione di giorni. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che prendendo spunto dalle ultime parole dell'argentino a Sportmediaset ("Manca poco, fosse per me firmerei anche domani") aggiorna sul prolungamento del contratto che attende il Toro.

Per la firma ormai mancano solo alcuni dettagli: la scadenza verrà spostata dal 2026 al 2028, con gli ultimi aspetti da limare legati all'ingaggio che passerà da 6 a 8 milioni di euro a stagione attraverso l'inserimento di alcuni bonus, raggiungibili attraverso le vittorie e le prestazioni personali. "L’intenzione della società, oltre a blindare uno dei suoi pezzi più pregiati, è quella di fare di Lautaro un vero e proprio simbolo iconico del club, arrivato all’Inter nel 2018 e destinato - secondo il nuovo contratto - a restare in nerazzurro per un decennio", sottolinea il Corsport.

