"Il periodo d'oro che sta trascorrendo mette ancora di più Martinez al centro del mercato". Anche oggi il Corriere dello Sport non si sottrae all'ormai solito "allarme Inter" in chiave calciomercato, insistendo una volta di più sulla possibile partenza dell'attaccante argentino nella prossima sessione estiva.

Il quotidiano romano riferisce di un paio di contatti già avvenuti tra l'entourage di Lautaro e club esteri: uno della Premier League e uno della Liga spagnola. "L'Atletico, che nel 2017 lo aveva acquistato prima che l'affare saltasse, fa filtrare di non essere interessato, ma Camaño è stato visto nella capitale spagnola e strizza l'occhio proprio ai colchoneros. L'Inter lo farà partire? Se arriverà una proposta da 70-80 milioni per il suo cartellino, sarà costretta a sacrificarlo. Del resto anche il bilancio 2021-22 andrà chiuso in arrivo di 60-70 milioni con un taglio del 10-15% degli stipendi. Saranno le offerte sul tavolo dell'ad Marotta a determinare chi sarà ceduto. L'orientamento è difendere Skriniar, Barella e Brozovic, con la consapevolezza che su Martinez e Bastoni, in presenza di proposte allettanti, non si potrà dire di no".

